'ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ', ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਬਲਾਸਟ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

'ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ', ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਬਲਾਸਟ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Published : May 3, 2026 at 7:16 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ੰਭੂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਆਖਿਆ ਹੈ।
'ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਕਸੂਰ'
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਧੀਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਸਬੇ ਤੋ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਲਟਾ ਉਸਦੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਲੈਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ।'
'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ'
ਪਿਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੰਛੀ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ।
'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ'
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ,'ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
A major breakthrough in the Shambhu railway track blast case at #Patiala. #SSOC Amritsar, @PatialaPolice & CI Pathankot jointly apprehends Gurjinder Singh @ Baba Beant, key associate of main executor Jagroop Singh.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) May 2, 2026
Preliminary investigation reveals his role in the Shambhu blast,… pic.twitter.com/L4S46hxFfQ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਡਾਕਟਰ ਨਿਸਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਮਾਨਸਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੱਪੀਆਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੰਜਵੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀਚੰਦ ਨਗਰ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਖੁਰਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਬਾਈਪਾਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
