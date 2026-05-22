ETV Bharat / state

ਮੋਟਰ ’ਤੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼, ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਚੱਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ,ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Gurdaspur Police encounter
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 22, 2026 at 10:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਛਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ,ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ (ETV BHARAT)

ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਹੈ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਾੜ ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਡਾ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਛੱਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸਨੀ ਹੈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਸਨੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੱਜ ਆਇਆ । ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਗੋਲੀ ਜਾ ਵੱਜੀ। "

TAGGED:

BATALA POLICE ENCOUNTER
GURDASPUR POLICE
BATALA CRIME NEWS
GURDASPUR ENCOUNTER
BATALA POLICE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.