ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਆਈ ਔਰਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਬੂ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : February 21, 2026 at 2:55 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਵੇਚ ਰਹੀ ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜੈ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਨਕਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕੁੜੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।" ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੰਜੂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।