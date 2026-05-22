ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਪਲਟੀ, ਜੰਮੂ ਦੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਪਲਟੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 22, 2026 at 11:02 AM IST

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਕਸਬਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਣ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 3 ਤੋਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ।

ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੱਸ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਲੋਬਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।"

2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ

ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਿਤਿਸ਼ , ਹਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ। ਬੱਸ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ 2 ਸਾਥੀ ਬੱਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਜੰਮੂ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਦਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ।"

ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਮਾਝਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ।'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਬੱਸ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

