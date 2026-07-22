'ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਨਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੀਤਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ', ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੇਧ, ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਸੁਣੋ ਜੁਬਾਨੀ...

'ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਨਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੀਤਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ', ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੇਧ, ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਸੁਣੋ ਜੁਬਾਨੀ...
ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇਮੰਤ ਡੋਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ। ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਨਸ਼ਾ...
Published : July 22, 2026 at 8:50 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸੂਰਮਾ' ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੇਮੰਤ ਡੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਮੰਤ ਡੋਨੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਸੂਰਮਾ ਐਵਾਰਡੀ ਹੇਮੰਤ ਡੋਨੀ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ...
ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ?
ਹੇਮੰਤ ਡੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੇਮੰਤ ਡੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਓ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
"ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ।" - ਹੇਮੰਤ ਡੋਨੀ
ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ
ਹੇਮੰਤ ਡੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਂਭੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
"ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" - ਹੇਮੰਤ ਡੋਨੀ
ਹੇਮੰਤ ਡੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ"
ਹੇਮੰਤ ਡੋਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਜਰੂਰ ਦੇਖਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ।"
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਹੇਮੰਤ ਡੋਨੀ ਨੇ ਹੌਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ।
"ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਹੈ"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।