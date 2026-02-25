ASI - ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ; ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਢੇਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ

ASI - ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ; ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਢੇਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : February 25, 2026 at 1:15 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਆਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਦਰਾਅਸਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਸਬਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਗੋਲ਼ੀ ਵੱਜ ਗਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।
"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ 5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਗੋਲ਼ੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਸਥਿਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲ਼ੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਹੇਠ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ।"- ਡਾਕਟਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲ਼ੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।