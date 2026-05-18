ਘਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਘਰ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਗੁਰਦਾਸਪਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : May 18, 2026 at 10:59 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਕਲਾਨੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤ ਜੋ 9 ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੇਰਠ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੌਜੀ
ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰਠ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਟਰੇਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਫੌਜੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਥਰੂਮ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਰੇਲੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ-ਚੱਲਦੀ ਮੇਰਠ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ।"
ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਰਸ਼ਨ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੀਆਰਪੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਟਰੇਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਭਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਭਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਰੋਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ,ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰੇਨ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।