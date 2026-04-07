ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ ਟਿਕਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

GURCHARAN SINGH BECOMES MILLIONAIRE
ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ
Published : April 7, 2026 at 8:33 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 'ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਪਰ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ' ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖਪਤੀ ਜਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ (Etv Bharat)

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਟਿਕਟ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ 200 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਬਲਾ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਢੋਲ ਆਦਿ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

GURCHARAN SINGH BECOMES MILLIONAIRE
ਨੱਚ-ਨੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ (Etv Bharat)

"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ।" - ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਬੁਰਛ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਖਰੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਤੇ-ਦੋਹਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲਗਾਉਣਗੇ।

Gurcharan Singh from Nawanshahr Ludhiana has won a lottery worth 1 dot 5 crore
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

"ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਾਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।" - ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਦੀ ਧੀ

GURCHARAN SINGH BECOMES MILLIONAIRE
ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮ ਭਨੋਟ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ (Etv Bharat)

"ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ"

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਨੋਟ ਲਾਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮ ਭਨੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਨੋਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ 171ਵਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

GURCHARAN SINGH BECOMES MILLIONAIRE
ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ (Etv Bharat)

"ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਸੀ 5156-5556, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰੌਡ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ।" - ਸ਼ਾਮ ਭਨੋਟ, ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ


