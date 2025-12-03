ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਲਦਾਊਦੀ ਸ਼ੋਅ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਲਦਾਊਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ।
Published : December 3, 2025 at 4:01 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਲਦਾਊਦੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮੋਹਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ। ਉਨੇ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੀ।
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਲਦਾਊਦੀ ਸ਼ੋਅ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੀਏਯੂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਗੁਲਦਾਊਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਲਦਾਊਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਲਦਾਉਦੀ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਹਰ ਸਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਮਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਪੋਰਟ ਕਲਚਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" - ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਪੀਏਯੂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪੀਏਯੂ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮਧੂਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਰਾਧਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਏ ਗੁਲਦਾਊਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਧੂਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਇਹ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਦਾਊਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਲਦਾਊਦੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।" - ਡਾਕਟਰ ਮਧੂਬਾਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਏਯੂ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਧੂਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ 5-7 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 10-15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਟਿੰਗ (ਕਲਮਾਂ) ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਧੀਆਂ ਧੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ :-
- ਪੰਜਾਬ ਗੁਲ-ਏ-ਸਾਹਿਰ
- ਪੀਲਾ ਸੁਹਜ
- ਇਨਕਵਡ
- ਸਪੂਨ ਟਾਈਪ
- ਕੁਇੱਲ
- ਸਪਾਈਡਰ
- ਕ੍ਰਾਈਸੈਂਥੇਮਮ
- ਗਲੈਡੀਓਲਸ
- ਗੈਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ
- ਰਜਨੀਗੰਧਾ
- ਗੁਲਾਬ
"ਇਸਤੋਂ ਕੁਝ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਖਿੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਟਿੰਗ (ਕਲਮਾਂ) ਜਾਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਟਰੈਂਡ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਡਾਕਟਰ ਮਧੂਬਾਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਏਯੂ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ
ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਧੂਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਉਗਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100-200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੂਟਾ ਜਿਆਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 400-500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।"