ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਕੁਲਚਿਆਂ' ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕ?

ਮਸ਼ਹੂਰ 'ਕੁਲਚਿਆਂ' ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕ?
ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਚਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੇ ਖੰਗਾਲਿਆਂ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਜਾਣੋ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।
Published : September 1, 2026 at 10:06 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਲਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਜਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ।
"GST ਨੰਬਰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ"
ਜਿਸ ਸੰਬਧੀ ਕਾਲਾ ਕੁਲਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ (ਪਿਉ-ਪੁੱਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਕੀ ਬੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ?
ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੇਡ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"