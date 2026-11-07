ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ

ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 7, 2026 at 9:00 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 9:05 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵੇ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 45 ਸਥਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗਊ ਦੇ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣ'
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
'ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ'
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਇਹ ਦੀਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਊ ਦੇ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ, ਲੋਬਾਨ, ਜਟਾਮਾਸੀ, ਪੀਲੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਧੂਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਵਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਵਨ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ (Negative Energy) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ (Positive Energy) ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।- ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ,'ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਆਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਦੀਵੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ'।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਗੋਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਦੀਵੇ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਹੇ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ'।
ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਗੋਹੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਘੰਟੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।- ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ
'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ'
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਹੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਛਾਣਨਾ, ਆਟੇ ਵਾਂਗ ਗੁੰਨ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੋਹੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਇਹ ਦੀਵੇ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੀਵੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਮੀਸ਼ੋ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਹਾ ਹਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
'ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਲਈ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਗੋਹੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੀਵੇ, ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
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