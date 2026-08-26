ਪਿੰਡ ਘੜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ! ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰ
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, 'ਆਪੇ ਮੋੜ ਦਿਉ ਸਿੱਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਵਾਈ'।
Published : August 26, 2026 at 9:26 PM IST
ਘੜੂਆਂ (ਮੋਹਾਲੀ): ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਘੜੂਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗੇ।
ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਸਨ ਹਾਲਾਤ ? ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: 'ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਕੇ'
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਸਿੱਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਿੱਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਫ਼ੂਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਾਫੀਆਂ ਜਾਂ ਚਿਪਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਲਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਟੀਮ
ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਹਟਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਖੁਦਾਈ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 27 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ।
ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਘੜੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜੂਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਪਾਂਡਵ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਟਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ?
ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇਸੀਬੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਧੁਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਚਮਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘੜੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਘੜੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ, 2 ਬੇਲਦਾਰ ਸਮੇਤ 3 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘੜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਰੁੰਤ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲਣ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।"