ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨੁਮਾ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ 8:30 ਕਰੀਬ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਮਿਲੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Grenade found near BJP leader shop
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 28, 2026 at 7:16 PM IST

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵਰਗੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੁੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਮਿਲੀ ਵਸਤੂ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਬਾੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਡਾ ਕੂੜਾ ਚੁਕੱਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਸਤੂ ਪਈ ਦੇਖੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।'

ਮੋਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ- ਐਸਪੀ (ਡੀ), ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ 8:30 ਕਰੀਬ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨੇੜਲੇ ਨਾਲੇ ‘ਚ ਪਈ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੁਟੇਜ ‘ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵਰਗਾ ਇਹ ਯੰਤਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋ ​​ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਅਸਲ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ।'

ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ?

ਅਸ਼ੋਕਾ ਚਿਪਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਟਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ 25 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਬ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਬੰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।

