ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗ਼ਾਤ, ਲੱਗੇਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਮਿੰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
By ANI
Published : May 21, 2026 at 5:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਮਿੰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਪਲਾਂਟ
ਨਵਰਤਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਮਿੰਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਮਿੰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵਰਤਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਿਮਾਂਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਵੀਨਤਾ, ਟਿਕਾਊਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਿੰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"