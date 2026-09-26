ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ’ਚ ਢੋਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ, ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵਿਦਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂੰਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : September 26, 2026 at 12:03 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ / ਸੰਗਰੂਰ : ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਣਪਤੀ ਉਤਸਵ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਰਜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ
ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਵਿਸਰਜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੱਚਦੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸਰਜਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਪੁ ਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।"- ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਪਾਂਡੇ, ਪੰਡਿਤ
ਜਗਰਾਓਂ ’ਚ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਗਰਾਓਂ ’ਚ ਵੀ ਗਣਪਤੀ ਉਤਸਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂੰਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸਰਜਨ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ।"
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