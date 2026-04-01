ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਚੋਣ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ (ਕੰਨਿਆ) ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : April 1, 2026 at 6:27 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ (ਕੰਨਿਆ) ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਚੋਣ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ 56 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ (ਕੰਨਿਆ) ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣੇ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕੁਰਾ ਸਾਇੰਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026 ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 24 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੁਣੇ 56 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਜ਼ ਕਮ ਮੈਰਿਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਐਨਐਮਐਸ ਮੈਰਿਟ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਟੂਰ ਉਸ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਪਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕੂਰਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਐਨਐਮਐਸ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਫੀਸਦ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।"
"ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ।" -ਅਲੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਨਪੜ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਿੰਪੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
"ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਜੀਅ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੈਲਫ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅਨਪੜ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਰਿੰਪੀ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਾਤਾ
ਸਾਇੰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ...
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਇੰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਐਮਐਨਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਲੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕੂਰਾ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਸਾਈਵ ਟੋਪਿਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" - ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ
