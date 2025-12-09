ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਖੁਬਸੂਰਤ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ
ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈੱਨ, ਪੈਂਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਮ ਅਤੇ ਸਲੇਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Published : December 9, 2025 at 5:49 PM IST
ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਭੀਮ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਵਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂੰਦਰ ਲਿਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 'ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਹੱਥ ਲਿਖਤ' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਨਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੇਖਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਬੈਸਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ' ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 210 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੀਰਤੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਡਾ. ਮਨੁ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਹੀਲੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਚੰਗੀ ਲਿਖਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਏਕਾਗ੍ਰਤਾ ਹੈ। ਟੀਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਵਾਕ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ 5-5 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੀਰਤੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ। ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ, ਇੰਡੋਰ ਗੇਮਜ਼, ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਤ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਬੋਰਡ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।'
ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸੰਜਨਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਰੁਪਾਲੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਤ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।