ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ: 'ਅਟਾਰੀ ਰੋਡ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ; ਹੁਣ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਆ ਸਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬ !
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੋਰਟ ਨੋਟੀਫਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : August 11, 2026 at 1:57 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਅਟਾਰੀ ਰੋਡ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ' ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ?
- ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖ਼ਲਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹੀ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਟਾਰੀ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਾਹਗਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁਣ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇਖਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੇਹੱਦ ਸਰਲ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ:
- ਲਗਭਗ 95% ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 78% ਲੋਕ ਹੁਣ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟ ਜੁੜੇ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਅਗਰਤਲਾ, ਅਸਮ ਦਾ ਦਰੰਗਾ , ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗੇਡੇ, ਘੋਜਾਡੰਗਾ, ਹਰੀਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜੈਗਾਓਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਡਾਵਕੀ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮੋਰੇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 9 ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 13 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੁਪਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 88
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਵੇਂ 9 ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਤੇ 2 ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 88 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 37 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, 38 ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੋਰਟ ਅਤੇ 13 ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।