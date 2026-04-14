ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, 8ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਟਾਪ

99 ਫੀਸਦ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲੂ ਨੇ ਟਾਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

GOLU TOPPER IN EIGHTH GRADE
ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਗੋਲੂ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 14, 2026 at 6:54 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੋਲੂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੂ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਪੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲੂ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ 99.17 ਫੀਸਦ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਕ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ (Etv Bharat)

"ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ"

ਗੋਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਰੋਜਾਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਪੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਇੰਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

"ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 7 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਪਿਹਰ ਡੇਢ ਵਜੇ ਅੱਪੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"-ਗੋਲੂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੋ ਹੋਈ ਗੋਲੂ ਦੀ ਦਾਦੀ (Etv Bharat)

"ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ 'ਤੇ ਮਾਣ"

ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵਾ ਰਹੇ ਗੋਲੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਘਨੱਈਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 17ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।"

ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 17ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੂ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੋਲੂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਲੂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਗੋਲੂ ਦੇ ਪਾਪਾ (Etv Bharat)

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਦਮ

ਅੱਪੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਬਾੜ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਪੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਗੋਲੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ (Etv Bharat)

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਤੀਜਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜਾ 94.99 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਛੜ ਕੇ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਗੋਲੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

