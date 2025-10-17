ETV Bharat / state

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 94 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ, 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਦੋਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Gold Jewellery Seized
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 94 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 17, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ 2 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਸਨ ਗਹਿਣੇ

ਖ਼ਾਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ DRI ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੀਜਨਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਏਅਰਪੋਰਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੋ ਪੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।

Gold Jewellery Seized
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 94 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ (Special Arrangement)

94 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 430.440 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 396.440 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 48,95,601 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 45,00,817 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਨ, ਕੜੇ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

