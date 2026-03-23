ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ
ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ।
Published : March 23, 2026 at 4:44 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ 12,077 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 1.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁਨਿਆਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 92000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ 1 ਲੱਖ 31000 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
'ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 3700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 2 ਲੱਖ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਮਸੀਐਕਸ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕੀਟ ਬੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਨ। ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਨਾ- ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।-ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੁਨਿਆਰ ਮਾਰਕੀਟ
ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1 ਲੱਖ 92000 ਹਜਾਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ 34-35000 ਹਜਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨਿਆਰ ਮਾਰਕੀਟ
ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾਉਣ
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਖਰੀਦ ਦਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਦਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘਟਣ ਵਧਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੋਨੇ ਲਈ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।