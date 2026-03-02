ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ JRF ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਸਬਾ ਬੋਹਾ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Published : March 2, 2026 at 9:00 PM IST
ਮਾਨਸਾ : "ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ" ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬੋਹਾ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ JRF ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਆਰਐਫ (ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੋਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੀ ਸੁਫ਼ਨਾ
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਆਰਐਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਐੱਡ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇਆਰਐਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਬੀਏ ਬੀਐਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਆਰਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 12 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦੇ ਦਾਦੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" - ਕੋਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੇਆਰਐਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਜੇਆਰਐਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਮਲਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇਆਰਐਫ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਆਰਐਫ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੇਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਹੈ।"
"ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" -ਕੋਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੇਆਰਐਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਕੋਮਲਦੀਪ ਨੂੰ ਗਾਇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕੋਮਲਦੀਪ ਨੂੰ ਜੇਆਰਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 6ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਮਲਦੀਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਜੇਆਰਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਮਾਪਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ
ਬੋਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਪਲੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇਆਰਐਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਮਲਦੀਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਬਾਂਸਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਮਲਦੀਪ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਯੂਜੀਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਆਰਐਫ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।