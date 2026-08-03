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ਲੱਗੇ 'Go Back Baghel' ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਉਜਾਗਰ

ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 'Go Back Baghel' ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'Simon Go Back' ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Bhupesh Baghel Go Back
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਜਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 3, 2026 at 1:30 PM IST

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Updated : August 3, 2026 at 1:54 PM IST

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ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨੀ ਦਿਨੀਂ 'ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ "ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ" ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਫਲੈਕਸ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਲੱਗੇ 'Go Back Baghel' ਦੇ ਪੋਸਟਰ (Etv bharat)

ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਦੌਰਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

Bhupesh Baghel Go Back
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਜਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ (Etv Bharat)

‘Go Back Baghel’ ਦੇ ਪੋਸਟਰ

ਮੁਕਤਸਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ‘ਚ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ‘Go Back Baghel’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘Simon Go Back’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ‘ਤੇ ‘ਰਾਜਾ-ਬਘੇਲ ਹਟਾਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੋਸਟਰ ‘ਚ ‘ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਲਿਆਓ ਚੰਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ।

Bhupesh Baghel Go Back
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਜਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ (Etv Bharat)

ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੈਅ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ‘Go Back Baghel’ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Last Updated : August 3, 2026 at 1:54 PM IST

TAGGED:

GO BACK BAGHEL
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
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