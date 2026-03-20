ਕੀ ਹੈ 'ਬੈਡ ਖੇਤੀ'? ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਸੰਭਵ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਬੈਡਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਸੰਸਥਾ। 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਟੀਚਾ।

Bed Farming in Kisan Mela PAU
ਕੀ ਹੈ 'ਬੈਡ ਖੇਤੀ'? ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਸੰਭਵ...
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 20, 2026 at 3:22 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਵੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੀ ਹੈ 'ਬੈਡ ਖੇਤੀ'? ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਸੰਭਵ... (ETV Bharat)

ਬੈਡਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਡਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਡਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬੈਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੈਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤਹਿਤ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਡ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

- ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਸੰਸਥਾ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਬੈਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਵ

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ

ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, " ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

Bed Farming in Kisan Mela PAU
ਰਾਊਂਡਗਲਾਸ ਸੰਸਥਾ (ETV Bharat)

ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ?

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।"

