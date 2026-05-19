ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ

ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।

SELF DEFENSE TRAINING
ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 19, 2026 at 6:15 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ (Etv Bharat)

ਇਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਔਰਤਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਣੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

"ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ"

ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਗਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ।"

ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਟਰੇਨਰ (Etv Bharat)

ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੈਂਤਰੇ ਸਿੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 20 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

