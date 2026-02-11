ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : February 11, 2026 at 5:47 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2011 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੱਥੇ 2,28,650 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4,28,278 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਖਲਾਈ'
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲਸੀਆਰਵੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਵਰੇਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 86 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਫਿਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਲੀਜਰ ਸਕਿਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1000 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਕਲਾ'
ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸੋਹਿਰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 12 ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
'ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੀਟੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਸੀਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਮਹੌਲ ਹੈ ਹਰ ਲੜਕੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 12 ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।'
'ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ'
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਰੁਣ ਡਾਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰ ਸਿਖਾਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਫੜ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੇ, ਗਰਦਨ ਫੜ ਲੇਵੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।'
ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਵਰੁਣ ਡਾਵਰ, ਟ੍ਰੇਨਰ
'ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਇਹ ਕੈਂਪ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲਿਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜੋ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।'
'ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਤਵ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਗਗਨਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪਹਿਲੇ ਪੜਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।'