ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ।
Published : July 8, 2026 at 4:05 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੌਹਕਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਗੀਤਾ ਦੀ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੀਏ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
'ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਕੇ ਭੇਜੇ'
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚਾਚੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।'
"ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 1 ਕੁੜੀ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਨਗੀਤਾ ਨੂੰ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹੀ,ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਧਾਰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਪਰ ਨਗੀਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।" - ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ,ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਚਾਚਾ
'ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ'
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗੀਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।