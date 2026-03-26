ETV Bharat / state

ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਫਿਰ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ।

amritsar news
ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 26, 2026 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ।"

ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। - ਸੁਲੱਖਣ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਤਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ, ਜੇਕਰ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGGED:

LOVE MARRIAGE AMRITSAR
AMRITSAR ATTACK NEWS
PUNJAB NEWS
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ
AJNALA NEWS

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.