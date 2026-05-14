ਬਸ ਸਕੈਨ...ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਦਰਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੁੱਝ ਖਾਸ ?
ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ। ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
Published : May 14, 2026 at 7:22 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਫਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਖ਼ਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕੈਨਰ
ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖ਼ਤ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।"
ਅਸੀਂ ਇੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖ਼ਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? -ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ, ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ
ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਦਰਖ਼ਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਰੱਖਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਦਰਖ਼ਤ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦਰਖ਼ਤ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦਰਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ
ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਰਖ਼ਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 200 ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।"