ਪੱਕਾ DGP ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ 4 ਸਾਲ ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆ ਬੂਰ ? ਜਾਣੋ ਹਰ ਡਿਟੇਲ

ਪੱਕਾ DGP ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ 4 ਸਾਲ ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆ ਬੂਰ ? ਜਾਣੋ ਹਰ ਡਿਟੇਲ
ਕੀ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿੱਤ? ਪੜ੍ਹੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 9, 2026 at 8:09 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਯਾਨਿ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾਕੀਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ
29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ. ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਣੇ ਕਈ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ. ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
I reiterate the commitment of Punjab Police to maintain peace and harmony in Punjab. Anti-national elements will not be allowed to succeed in their nefarious designs. There is no place for gangsters and anti-social elements in #Punjab. Wherever they hide, whether anywhere in India or abroad, Punjab Police will arrest them and bring them to justice. Operations against gangsters and their networks will be intensified. Recently, Hon’ble Chief Minister Bhagwant Mann chaired a high-level review meeting and directed further intensification of the #YudhNashianVirudh campaign. Together, all departments of the Punjab Government, Punjab Police and the people will take this campaign to its logical conclusion. @PunjabPoliceInd remains firmly committed to eliminating organised crime, dismantling drug networks and making Punjab safe, peaceful and drug-free.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) October 9, 2026
2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2029 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲੱਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2006)' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। UPSC ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ UPSC ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ
UPSC ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
Today, called on the Hon’ble Chief Minister, Punjab, S. Bhagwant Mann, and briefed him about the internal security scenario and law & order in the state. Chief Secretary, Punjab was also present in the meeting. Punjab Police is committed to maintaining peace, harmony and public safety, and to help build a safe, secure and drug-free Punjab.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) October 9, 2026
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਣੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPSC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ UPSC ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 3 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਸਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਚੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ Intelligence Wing ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੌਰ ਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 'ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' (AGTF) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲ
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਲੱਕੀ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹੜੇ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਓ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਬ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਸਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
👉 Congratulations to Gaurav Yadav on becoming a permanent DGP from Temporary DGP! Finally, your loyalty has been rewarded! 👉 The way you derailed the @dir_ed investigation and trampled upon the orders of the Hon’ble Supreme Court, a permanent chair was only to be expected! 👉 Punjabis now know that your loyalty lies not with the Constitution, but with the @AAPPunjab ! 👉ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ!ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ! 👉ਈ.ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਬੋਇਆ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੱਕੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਸੀ! 👉 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐ! #ਕੱਚੇ_ਤੋਂ_ਪੱਕਾ_DGP #TemporaryToPermanentDGP @DGPPunjabPolice @BhagwantMann— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) October 9, 2026
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ?
ਇਸ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ! ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ! ਈ.ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਬੋਇਆ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੱਕੀ ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਸੀ! ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐ!
'ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ'
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਆਰਡ਼ਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।" ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਡਹਾਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੌਣ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੰਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਏਗੀ? ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਡੀਜੀਪੀ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੱਕਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।"