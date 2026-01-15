ETV Bharat / state

ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਕਲਾ 'ਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ,ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦਾ ਗੱਤਕੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਕਈ ਮੈਡਲ

ਮਹਾਨ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੱਤਕਾ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼...

GATKA SIKH MARTIAL ART
ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਕਲਾ 'ਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ,ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦਾ ਗੱਤਕੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ (ETV BHARAT)
Published : January 15, 2026 at 12:46 PM IST

ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਜੂ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਤਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੰਗਜੂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਦਾ ਗੱਤਕੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ,ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਕਈ ਮੈਡਲ (ETV BHARAT)




'ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜਤ'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੱਤਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 85 ਮੈਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ।'

'ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ'

ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁਦ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਕੋਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਤਕਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੱਤਕਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’

GATKA SIKH MARTIAL ART
ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਲਾਈ (ETV BHARAT)

"ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਆਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹਰ ਜੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੱਤਕਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ

'ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਤੋਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਗੱਤਕਾ'

ਗੱਤਕਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਫਰੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਰ ਲੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਅੰਕ, ਜੇਕਰ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

GATKA SIKH MARTIAL ART
ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਗੱਤਕਾ ਖਿਡਾਰੀ (ETV BHARAT)


'ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ'

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਤਕਾ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ' ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗਜੂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

'ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ'

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ,ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।'

GATKA SIKH MARTIAL ART
ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ (ETV BHARAT)

ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਤਕਾ ?

ਦਰਅਸਲ ਗੱਤਕਾ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਡੰਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਡੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗਜੂ ਕਰਤੱਬ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਤਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੱਤਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਡੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਜਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ'

ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੁਸਤੀ, ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

GATKA SIKH MARTIAL ART
ਤਕਨੀਕਾਂਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ (ETV BHARAT)

ਗੱਤਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ?

ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਗੱਤਕਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੱਤਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਗੱਤਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

GATKA SIKH MARTIAL ART
ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ (ETV BHARAT)


'ਅਜੋਕੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਗੱਤਕਾ'

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਮਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

