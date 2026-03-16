ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ

Gas cylinder shortage affects food and beverage businesses, Restaurants And dhaba owners in Chandigarh upset
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 16, 2026 at 9:35 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ): ਮੀਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇਜ਼ ਅੱਗ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ, ਨਾਨ, ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ, ਕੜਾਹੀ ਪਨੀਰ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਕਵਾਨ ਨੂਡਲਜ਼, ਫਰਾਈਡ ਰਾਈਸ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਢਾਬਾ ਨੇਕ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਚੂਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੰਦੂਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਮੈਨਿਯੂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮੈਨਿਯੂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨਿਯੂ (Menu) ਛੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋਮੈਟੋ (Zomato) ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ (Swiggy) ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਕਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੈਕਟਰ 15 ਪਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੂਡ ਆਊਟਲੈਟਸ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨਿਯੂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।"

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 19 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 22, ਸੈਕਟਰ 35, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 15 ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਤੋਂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਹਾਲਾਤ ?

'ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ' ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਫੇ, ਫਾਈਨ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਕਲਚਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 14 ਦੀ ਨਾਈਟ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੇਸਟੋਰੈਂਟ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ

ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਕੁੱਕ, ਵੇਟਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ?

ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, 'ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪਸ' (Induction Cooktops), ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੌਟ ਪਲੇਟਸ, ਓਵਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਛੋਲੇ-ਕੁਲਚੇ ਜਾਂ ਮੋਮੋਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

ਕੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਬਦਲ ਹੈ ?

ਪਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਬਣਾਉਣ, ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਤਲਣੇ, ਜਾਂ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੰਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਕਰਣ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੋਡ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਸੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

