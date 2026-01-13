ETV Bharat / state

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

Gangsterism in Punjab
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ (Etv Bharat)
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲਟੋਹਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੇ ਫਿਰੋਤੀ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ (Etv Bharat)

ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਠੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਿਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕੜੇ ?

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 992 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ 416 ਮਾਮਲਿਆਂ ਕੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 620 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 252 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨ ਵੀ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 992 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 559 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 482 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

DGPPUNJAB PUNJABPOLICE
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ (Etv Bharat)

ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਜਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰੋਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

DGPPUNJAB PUNJABPOLICE
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ (Etv Bharat)

ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੇਕ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਉਂਟਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Gangsterism in Punjab
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਵਾਦ (Etv Bharat)

ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕਤਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੋਰੀਆ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (AGTF) ​​ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-79, ਸੋਹਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਪਾਠਕ ਉਰਫ਼ ਕਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਤੇ ਤਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਵੜਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਕਮ ਪੁਲਿਸ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਵੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰ ਅਮਰ ਖੱਬੇ ਰਾਜਪੂਤਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Gangsterism in Punjab
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਵਾਦ (Etv Bharat)

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੇਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁੱਕ-ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।"

"ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੇਖੌਫ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ

Gangsterism in Punjab
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ'

ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ, ਫਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜ੍ਹੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਸੁਰੱਖਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, 'ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫਿਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, 'ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ"

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਕਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ"

Gangsterism in Punjab
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ (Etv Bharat)

ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, 'ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 'ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, 'ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, 'ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਕੌਣ ਵਧਾਏਗਾ, 'ਵਪਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਔਰਗਨਾਈਜ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"


