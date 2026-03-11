101 ਕਰਵਾਏ ਵਿਆਹ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ
ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 101 ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
Published : March 11, 2026 at 3:13 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨੂ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 101 ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ।
ਜੱਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ
ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਟੋਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 25 ਈਸਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗੂ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੂਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵ- ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਨਿੱਕਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ), ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਗੁਰਾਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 101 ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਰੋਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿ "ਜੱਗੂ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।"