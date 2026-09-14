ETV Bharat / state

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ: ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ...

ਕੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ...

GANESH CHATURTHI 2026
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਮਹਾਉਤਸਵ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਂਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਦਰਪਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਘਨੱਈਆ ਮਿੱਤਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਚੱਲੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ (ETV BHARAT)


ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਣਪਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:

GANESH CHATURTHI 2026
ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ (ETV BHARAT)


ਲੇਖਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ: ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਭਾਦਰਪਦ ਸ਼ੁਕਲ ਚਤੁਰਥੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਲੇਖਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਣਗੇ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ।


ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ: ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਿਖੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾਇਆ।


10ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਵਿਸਰਜਨ): 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਅਨੰਤ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਮਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

GANESH CHATURTHI 2026
ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ (ETV BHARAT)


ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ?

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:


ਡੇਢ ਦਿਨ (1.5 ਦਿਨ): ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਿਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।


10 ਦਿਨ (ਪੂਰਾ ਉਤਸਵ): ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਨੰਤ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

GANESH CHATURTHI 2026
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਮਹਾਉਤਸਵ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ (ETV BHARAT)

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਬੇਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗਣਪਤੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮੀ ਭਜਨ ਸਮਰਾਟ ਘਨੱਈਆ ਮਿੱਤਲ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

GANESH CHATURTHI 2026
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ (ETV BHARAT)

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵਜੀਤ ਗੌਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਜਨ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਸਕਣ। ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

GANESH CHATURTHI 2026
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ (ETV BHARAT)

TAGGED:

GANESHCHATURTHI
ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਪ੍ਰਤਿਮਾ
ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਪੂਜਾ
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਇਤਿਹਾਸ
GANESH CHATURTHI 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.