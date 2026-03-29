ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ: ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਣੀ ਪਾਇਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਂ।

PILOT GAGANDEEP KAUR
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਣੀ ਪਾਇਲਟ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 29, 2026 at 9:59 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ

ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "2022 ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਨੇ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫਲਾਇੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰੇਗੀ।"

ਗਗਨਦੀਪ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ

ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਗਨਦੀਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਪਿਤਾ...

ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਬੈਕ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਧੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।"

ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਣੀ ਪਾਇਲਟ (ETV Bharat)

ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ

ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣੇਗਾ।"

ਧੀ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣਕੇ ਚਮਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ (ETV Bharat)

