ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ! ਜਾਣੋ, ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦਕੇ ਬਾਰੇ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ! ਜਾਣੋ, ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦਕੇ ਬਾਰੇ
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਕੇ ਦਾ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ।
Published : March 25, 2026 at 6:27 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਮੋਹਰੀ ਸਫ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਚੁੰਮਿਆ।
ਕੌਣ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ?
ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦਕੇ (ਬਰਨਾਲਾ) ਮਨੀਲਾ (ਫਿਲਪੀਨ) ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬੁੱਤ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਕੇ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਗ਼ਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਲੋਂ 9 ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੀ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਬੱਦੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਟਾਂਗੇ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਿਰਾਸ਼ਤ ਅਲੀ ਨੇ ਰੋਅਬ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਦੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਰਖ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਘੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਬਿਰਾਸ਼ਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਹੋਰ ਗ਼ਦਰੀ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਇਸ ਸਾਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਈ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਏ। ਅਖ਼ੀਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਹੋਰ ਗ਼ਦਰੀ ਯੋਧੇ ਪੰਡਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੜੌਲੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ (ਦੌਲੇਸਿੰਘਵਾਲਾ), ਲਾਲਾ ਸਿੰਘ (ਸਾਹਿਬਾਣਾ), ਜਗਤ ਸਿੰਘ (ਬਿੰਝਲ), ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ (ਖ਼ਾਨਪੁਰ) ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ (ਉਮਰਪੁਰ) ਫੜੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਰਾਸ਼ਤ ਅਲੀ ਤੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾਂ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਹੱਨਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੇ ਸਦਾ ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। “ਕਾਫ਼ਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਹਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਫ਼ਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ।”
ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ
ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਖ਼ੀਰ 25 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਇਹ ਅਣਖੀ ਯੋਧਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੌਤ-ਮਖੌਟਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁਲੰਦ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ‘ਤੇ ਝੂਲ ਗਿਆ।
ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ਤਹਿ ਅਲੀ ਵੀ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ਤਹਿ ਅਲੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ, ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਾਲੀ ਵਜੀਦਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਫਿਲਪੀਨ (ਮਨੀਲਾ) ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 1913 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਗ਼ਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਭਾਂਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਲਕੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
25 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ
ਪਾਲੀ ਵਜੀਦਕੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ "ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟਣ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਊਹ ਵਾਪਸ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੋਗੇ ਵਿਖੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਗੇ ਨੇੜੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗਦਰੀ ਆਗੂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਗੁਰਮੀ ਦੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 25 ਮਾਰਚ 1915 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ 9 ਸ਼ੰਪਾਦਕੀਆਂ
ਪਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਹਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦਵਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ 9 ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1975-76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਊਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਕੇ ਵਿਖੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਫ਼ਤਹਿ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾਖਾਨਾ ਮਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਫਤਹਿ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ।
"ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਕਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।" - ਪਾਲੀ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਕੇ , ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ
'ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ'
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਵੱਡੀ ਬਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਜੀਦਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹਮੀਦੀ ਤੱਕ 18 ਫੁੱਟੀ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਅਸੀਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮਸੀਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਵੀ ਬਣਿਆ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਂਸਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। " - ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਲੱਬ ਆਗੂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।