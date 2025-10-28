ਕਦੇ ਲੋਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ, ਅੱਜ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾਮ

ਕਦੇ ਲੋਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ, ਅੱਜ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾਮ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕਲੌਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ): ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ 92 ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਲ 84.5 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਕੌਣ ਹੈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ?
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ, ਹੈਮਰ ਥਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕ ਨੇ 20 ਕਿੱਲੋ ਵਜਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ 40 ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ 80 ਤੋਂ 85 ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ 92 ਕਿੱਲੋ ਵਜਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਦਾ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਲਬਧੀ ਦੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ।