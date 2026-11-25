ਪਿਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਣਿਆ 'ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ', ਦਾਦਾ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਐਸਪੀ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਾਈ ਖੁਸ਼ੀ।
Published : November 25, 2026 at 12:22 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਭੰਗੜੇ ਪਏ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਠਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਣਿਆ 'ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ'
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੋਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ।"
Fazilka, Punjab: Gurpreet Singh, a resident of Fazilka, Punjab, has been selected as a constable with the Toronto Police in Canada, becoming the fourth generation of his family to serve in security forces. More than 10 members of his family serve in the police or armed forces. His family celebrated his achievement by distributing sweets and performing Bhangra— IANS (@ians_india) November 25, 2026
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਚਾਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ, ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅੱਜ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ
ਚਾਚਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਜ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
Fazilka, Punjab: Uncle Captain Rajinder Singh (retired), says, "We are feeling immense happiness today. My younger brother, Sub-Inspector Harbans Singh Sekhon, is serving in the Punjab Police, and our uncle, DSP Jagir Singh Sekhon—under whose guidance, as he also lives in Amritsar, and following whose words—he reached Canada and earned great acclaim by getting selected into the Canada Police..."— IANS (@ians_india) November 25, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਐਸਪੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਕੈਪਟਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ।"