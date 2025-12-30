ਘਰ ਆਏ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : December 30, 2025 at 11:01 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ-ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਰਵਿਦਾਸ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ਼ ਆਸੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਸ਼ੂ ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਉਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ਼ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੰਨਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਖਵਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵੀ ਇਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਸੌ ਜਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੇਸੁੱਧ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।- ਚੰਨਾ ਸੰਧੂ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ਼ ਆਸ਼ੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"