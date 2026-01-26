ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ
ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
Published : January 26, 2026 at 4:42 PM IST|
Updated : January 26, 2026 at 5:09 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ : ਅੱਜ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਕਆਉਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ।
ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"
ਸੁਨਾਮ ਅੱਠ-ਦਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਤੇ ਲੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀਮਤ ਹੈ। - ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।"
ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਣਦੇਖਿਆ
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ।
ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ
ਉਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਰਨਾਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।"
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੱਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।"
ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ?"
ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੌਂ ਦਿਨ, ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ 71 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।"