ETV Bharat / state

ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ 'ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣ' ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ?

ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੋਲੀਆ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ “ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ” ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ - 'ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਟਰਾਫੀ'

unique idle sitting competition in Gholia Khurd village
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ 'ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣ' ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 2, 2025 at 1:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੋਗਾ (ਪਿੰਡ ਘੋਲੀਆ ਖੁਰਦ): ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ? ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਹਿਲਾ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਕਾਬਲਾ 20 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦਿਨ/ਰਾਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ (31 ਘੰਟੇ) ਚੱਲਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਨ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ? ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਣਿਆ "ਵਹਿਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ" ਯਾਨੀ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ?

ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ 'ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣ' ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? (ETV Bharat)

ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਟੀਚਾ?

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

“ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।" - ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ

unique idle sitting competition in Gholia Khurd village
“ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ” ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ (ETV Bharat)

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸਨ ?

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ ਹਨ-

  1. ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।
  2. ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
  3. ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  4. ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਹੈ।
  5. ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ।
  6. ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।
  7. ਮੌਚ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।
  8. ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ 12 ਘੰਟੇ , 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 36 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  9. ਇਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
  10. ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
unique idle sitting competition in Gholia Khurd village
“ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ” ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ (ETV Bharat)

ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ?

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਲ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਪਰ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ।

55 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 31 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 51 ਲੋਕਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਫਿਰ 4 ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਲੈਟਰੀਨ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਸੀ।- ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ

unique idle sitting competition in Gholia Khurd village
“ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ” ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ (ETV Bharat)

ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ?

33 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 55 ਵਿੱਚੋਂ 53 ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖੀਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਚੇ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ-

ਦੋਵੇਂ ਜੇਤੂ- ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

  • 1-1 ਸਾਈਕਲ
  • 3500-3500 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਰਕਮ
  • ਟਰਾਫੀ
  • 1-1 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਉ

ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?

ਜੇਤੂ- ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ

  • 1500 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਇਨਾਮ
  • ਟਰਾਫੀ
  • 1 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਉ

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀ ਬੋਲੇ?

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਸ਼ੇ (ਮੋਬਾਇਲ) ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ।"

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਾਧਾ। 2 ਸੇਬ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।"

ਇਸ ਤੋੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਔਖੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 4 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗੇ ਹਨ।"

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੈਠਕਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

IDLE SITTING COMPETITION
IDLE SITTING COMPETITION IN PUNJAB
ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
FREE SITTING COMPETITION
MOGA FREE SITTING COMPETITION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.