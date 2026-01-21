ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਲੰਗਰ: ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ

ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਲੰਗਰ,ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਹਾ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 21, 2026 at 6:05 PM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ): 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲਾਹਾ (ETV BHARAT)

'ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ'

ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੇਗੋਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ (ETV BHARAT)

'ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ'

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਲਟੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ (ETV BHARAT)

ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 7 ਸਕੂਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਰ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। - ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ,ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ

ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ (ETV BHARAT)

'ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ'

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾ ਪਾਠ 15 ਮਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਪਵੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ (ETV BHARAT)

'ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਥ'

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,'ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਹਾਇਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।'

ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ETV BHARAT)

ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।-ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ,ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ (ETV BHARAT)

'ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ'

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਣ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2006 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਲਟੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ
GURU NANAK MULTIVERSITY
ਐਜੂਕੇਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
