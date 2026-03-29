ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਲਾੜੀ

FRAUD OF RS 30 LAKH
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 29, 2026 at 3:23 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।

ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਆਪ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੁਟੀਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼

ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਵਾਂਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।"

"ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 28 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੈਂਡ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।"- ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ

ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਦਾਸ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਡੀਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

