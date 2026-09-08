ETV Bharat / state

ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ ! ਮੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 4 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

SHOT FIRED IN FEROZEPUR
ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੇ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 8, 2026 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਲਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (Etv Bharat)

'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਿਜਵਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਤਾਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਬੇੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕਹੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।"

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਗਤਪਾਲ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ।"

ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਖੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ
ZIRA FIRING
ਜ਼ੀਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖਬਰ
FEROZEPUR FIRING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.