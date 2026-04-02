ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਣ ਚਾਰ ਪਸ਼ੂ ਸੜ ਕੇ ਮਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਿੰਡ ਮਹੀਂਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ 7 ਪਸ਼ੂ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

MASSIVE FIRE IN KAPURTHALA
ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚਾਲ ਚਾਰ ਪਸ਼ੂ ਸੜ ਕੇ ਮਰੇ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 2, 2026 at 9:53 AM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਮਹੀਂਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਂਵਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਾਰ ਪਸ਼ੂ ਸੜ ਕੇ ਮਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (ETV BHARAT)

'4 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ'

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,'ਅੱਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਵੱਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

ਅੱਗ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਤੂੜੀ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਸੜ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਮੂਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਂਵਾਲ,ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

'ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ'

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਡੰਗਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

