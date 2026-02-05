ETV Bharat / state

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਹਿਮ

ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

FORMER SOLDIER MURDERED
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਰਚਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (Etv Bharat)
February 5, 2026

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਰਚਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (Etv Bharat)

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ (40) ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਖੁਰਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਰਚ ਮਾਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਾਕ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ।"

'ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਪਾਸੋਂ ਉਕਤ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜ਼ਿਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

