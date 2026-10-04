ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਵੱਢਤਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ !

ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਵੱਢਤਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ !
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 4, 2026 at 10:19 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੱਸੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਤਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹੋ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਪਿੰਡ ਫੂਸ ਮੰਡੀ, ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ।"-ਆਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਪੀ ਸਿਟੀ
ਕਤਲ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਐਸ ਪੀ ਸਿਟੀ ਆਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤਾਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਹੈ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।