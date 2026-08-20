ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੇਪਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਐੱਮ.ਏ. (ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : August 20, 2026 at 4:10 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਈ ਸੀ।
CWC ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (CWC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ
ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।'
ਰਾਤ ਭਰ ਕੀਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ,ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।'
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।'
ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਚੰਨੀ
ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'