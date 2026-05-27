ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ROYAL ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਰੇ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ROYAL ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਮੈਡਲਿਸਟ ਰਹੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ।
By PTI
Published : May 27, 2026 at 4:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਨੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ - ਮਹਿਮਾ, ਸੁਨੈਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ।
The Olympic Council of Asia is deeply saddened by the passing of Raja Randhir Singh, Honorary Life President of the OCA, Honorary Member of the International Olympic Committee, and former President of the Olympic Council of Asia. pic.twitter.com/KFnweIga7T— Olympic Council of Asia (@AsianGamesOCA) May 27, 2026
'ਭਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ'
ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ,'ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ।'
With deep sorrow, I regret to inform you all that my brother, Raja Randhir Singh Ji, has passed away.— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 27, 2026
May Waheguru Ji grant eternal peace to the departed soul. pic.twitter.com/zUF5pCl8DU
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਘੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਮਰ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। - ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ
The news of the demise of respected Raja Randhir Singh Chacha Ji has caused me irreplaceable loss. Chacha Ji belonged to a renowned family and was also a warm hearted and cheerful person. Though he could not overcome his prolonged illness, his memories are still fresh in my mind.… pic.twitter.com/jK4qcof5iV— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) May 27, 2026
'ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ, ਦਿਆਲੂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਾਣਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਓਲੰਪਿਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ।'
Deeply saddened by the passing of Olympian and Asian Games gold medallist Raja Randhir Singh.— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) May 27, 2026
A five-time Olympian, pioneer of Indian shooting, and one of the finest sports administrators India has produced, he dedicated his life to elevating Indian sports on the global stage.… pic.twitter.com/a4tmcBO61L
'ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ'
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਾਬਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਓਲੰਪਿਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸੋਗਮਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ'
अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूर्व निशानेबाज़ राजा रणधीर सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं खेल जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) May 27, 2026
ओलंपियन, एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता तथा खेल प्रशासन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। ओलंपिक… pic.twitter.com/UCMfNmKdOa
'ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ'
ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 1946 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1978 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਪ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1968 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
'ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ'
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ 1978 ਬੈਂਕਾਕ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1979 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸਫ਼ਰ
ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1964 ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1968 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ, 1972 ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਖ, 1976 ਵਿੱਚ ਮਾਂਟਰੀਅਲ, 1980 ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਰੀਅਰ
ਖੇਡਾਂ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IOA) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (IOC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1987 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IOA) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ 2001 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (IOC) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। 2003 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ (WADA) ਵਿੱਚ IOC ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਆਰਏਆਈ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 27 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖੇਡ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।"
"ਐਨਆਰਏਆਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦਿਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ।"-ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਭਾਟੀਆ
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ
ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਅਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧੀ, ਸੁਨੈਨਾ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (IOA) ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Deeply saddened to hear of the passing of Raja Randhir Singh ji.— Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) May 27, 2026
He lived a life devoted to sport as an Olympian, as a sports administrator, and as someone who contributed immensely to Indian and World sport.
His legacy will remain an important part of our sporting history.
'ਗੋਲਡਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ'
ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸ਼ੂਟਰ ਅਬਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ।'
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਟੱਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। -ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ, ਗੋਲਡਮੈਡਲਿਸਟ ਐਥਲੀਟ
Deeply saddened with the passing of Raja Randhir Singh – Olympian, Asian Games gold medallist and one of the most respected sports administrators in India, Asia and the International Olympic Committee. He was also the first Indian to be elected president of the Olympic Council of… pic.twitter.com/CmtL5Tc4oH— Hockey India (@TheHockeyIndia) May 27, 2026
'ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ'
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਨ।'